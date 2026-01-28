È Prati l'alternativa a Fazzini: il Bologna lo vuole in prestito con diritto, il Cagliari chiede l'obbligo

L'alternative a Jacopo Fazzini per il Bologna è rappresentata da Matteo Prati del Cagliari. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, proseguono i dialoghi tra Guido Angelozzi, ds dei sardi, Giovanni Sartori, responsabile dell'area tecnica degli emiliani, e Marco Di Vaio, direttore sportivo di quest'ultimi. Il problema, così come per il centrocampista ex Empoli, è rappresentato dalla formula, visto che senza l'obbligo di riscatto difficilmente gli italiani lasceranno la loro squadra.

In attacco resta ancora d'attualità la pista che porta a Evan Ferguson, ammesso che la Roma decida di acquistare un altro attaccante e far partire l'irlandese. All'estero ci sono profili che migliorerebbero di più la qualità della rosa, ma i giocatori bravi è difficile che possano muoversi nel mese di gennaio perché servirebbe un'apertura da parte di chi ne detiene il diritto alle prestazioni alla cessione.

Il Bologna deve ripartire, cambiare marcia, ma non ha così tanta qualità rispetto a quella di cui invece necessiterebbe. Dallinga è un oggetto misterioso, alterna prestazioni positive a tante negative, Castro è l'unico che sta trascinando un po' i suoi, mentre Immobile, complice l'infortunio che ha avuto, è in ritardo di condizione. Non bastano i gol degli esterni e dei trequartisti per compensare questa mancanza.