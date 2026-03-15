Scena surreale: difensore del Getafe pizzica Sorloth nelle parti intime, espulso dopo il VAR

Da non credere quanto accaduto nel sabato pomeriggio di ieri, quando l'Atletico Madrid ha piegato il Getafe (1-0) su eurogol di Molina. Decisiva l'espulsione di Abqar, difensore degli Azulones, che appunto ha conquistato l'attenzione dei presenti allo stadio e di chiunque altro fosse di fronte ad un televisore invece per assistere alla partita di Liga.

Infatti, all'inizio del secondo tempo, il giocatore del Getafe è venuto a contatto con Alexander Sorloth ad altezza di centrocampo e lo ha pizzicato nelle zone intime: immediata la reazione furente del gigante dell'Atletico, che ha scagliato in terra il difensore avversario. In presa diretta l’arbitro non si era accorto di nulla, ma dopo essere stato richiamato all’on field review dal VAR, ha estratto il cartellino rosso per Abqar. Con ammonizione per il centravanti norvegese.

"Al minuto 55, il calciatore Abqar Abdelkabir è stato espulso per il seguente motivo: per aver pizzicato la zona genitale di un avversario a pallone non in gioco". Questa la spiegazione del direttore di gara Ortiz Arias nel referto ufficiale per il rosso estratto in faccia al difensore del Getafe.