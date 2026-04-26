TMW Stankovic, il ritorno si avvicina: Chivu ci riproverà, con Esposito è andata benissimo

Nella conferenza stampa tenuta alla vigilia della sfida contro il Torino Cristian Chivu ha parlato apertamente del ritorno in estate del centrocampista Aleksandar Stankovic. "E' un giocatore che stiamo seguendo con attenzione e sappiamo tutto quello che di buono ha fatto in questi mesi. Lo conosco benissimo fin da quando aveva 4-5 anni, per me è quasi come un figlio. E' cresciuto nel campionato svizzero e belga, la scorsa estate abbiamo scelto di fargli fare un'esperienza in un campionato competitivo. E' stata fatta una scelta consapevole e in fase di mercato senza problemi faremo un pensiero su di lui", ha detto il manager rumeno.

Stankovic, 21 anni da compiere il prossimo 3 agosto, la scorsa estate è stato scelto dal Club Brugge per sostituire Jashari ceduto a cifre record al Milan. La società belga il 24 luglio l'ha acquistato dall'Inter a titolo definitivo per 10 milioni di euro, ma in quell'occasione il club nerazzurro ha strutturato una operazione in stile Real Madrid-Como per Nico Paz. L'ha fatto per non perdere il definitivo controllo sul suo cartellino ed è grazie a quella operazione che in estate Marotta potrà riportare Stankovic a Milano per 23 milioni di euro. Venticinque nel 2027.

La stagione del centrocampista serbo in Belgio è stata di assoluto valore: 49 partite disputate tra campionato e coppe, nove reti realizzate e cinque assist. Numeri importanti che fanno del calciatore classe 2005 uno dei migliori giovani della Jupiler Pro League, che molto probabilmente spingeranno l'Inter a riportarlo a Milano già questa estate. E del resto con Chivu in panchina perché aspettare? Proprio come accaduto in questa stagione con Pio Esposito, il manager classe '80 è pronto a lanciare un calciatore che conosce benissimo. Che a lungo ha guidato nelle giovanili dell'Inter e che rientra perfettamente nel percorso di ringiovanimento della rosa che vuole portare avanti la proprietà Inter. Il giocatore giusto con l'allenatore giusto nel momento giusto: la strada per il ritorno di Stankovic all'Inter è spianata.