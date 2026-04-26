Genoa-Como, i convocati di De Rossi: Ekuban e Baldanzi non recuperano, entrambi out
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Il tecnico del Genoa Daniele De Rossi ha reso noto l'elenco dei convocati per la sfida di questo pomeriggio contro il Como a Marassi. Non recuperano né Tommaso Baldanzi né Caleb Ekuban, entrambi acciaccati e in forte dubbio per oggi. I due giocatori non sono stati arruolati per il match delle 15. Questa la lista completa.
Portieri: Bijlow, Leali, Sommariva.
Difensori: Doucoure, Latif, Marcandalli, Martin, Ostigard, Otoa, Sabelli, Vasquez, Zatterstrom.
Centrocampisti: Amorim, Ellertsson, Frendrup, Grossi, Malinovskyi, Masini, Messias, Onana.
Attaccanti: Colombo, Cornet, Ekhator, Ndulue, Vitinha.
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