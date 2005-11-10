Atalanta, Bernasconi: "Dobbiamo fare di più. Difesa? Perdiamo pezzi ma non cerchiamo alibi"
autore
Marta Bonfiglio
Marta Bonfiglio
ieri alle 23:35Serie A
autore Marta Bonfiglio
29.10.2026 23:35Serie A
© foto di www.imagephotoagency.it
Lorenzo Bernasconi, difensore dell'Atalanta, ha parlato ai microfoni di DAZN dopo il pareggio per 2-2 in casa della Fiorentina. Le sue parole: "Dobbiamo fare di più, questo risultato ci sta stretto. Abbiamo preso subito due gol nella ripresa. Ora dobbiamo cercare di fare risultato".
Cosa è successo nel secondo tempo?
"Non lo so, ma non dobbiamo più entrare cosi. E' stato come col Frosinone. Non va bene".
Quanto è complicato trovare continuità in difesa con tutti questi infortuni?
"E' difficile perché perdiamo pezzi, ma non troviamo alibi. Chi entra e chi gioca deve dare il 100%".
Che consiglio ti sta dando Sarri?
"Con la linea a quattro mi aiuta a crescere tanto e mi fa fare tanti compiti difensivi. Quando attacchiamo mi lascia libero di fare".
Altre notizie Serie A
Oggi
00:08 Serie A
Milan, Musah suona la carica in vista dell'Inter: "Vincere un derby è come vincere un trofeo"
Ieri
23:57 Serie A
Italia Under 16 superlativa in Francia: 2-1 ai transalpini, decide un guizzo di Vitali
21/10 La Cenerentola e la Nobile decaduta: Como 1907 contro Manchester United è calcio agli antipodi