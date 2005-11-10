Atalanta, Bernasconi: "Dobbiamo fare di più. Difesa? Perdiamo pezzi ma non cerchiamo alibi"

Lorenzo Bernasconi, difensore dell'Atalanta, ha parlato ai microfoni di DAZN dopo il pareggio per 2-2 in casa della Fiorentina. Le sue parole: "Dobbiamo fare di più, questo risultato ci sta stretto. Abbiamo preso subito due gol nella ripresa. Ora dobbiamo cercare di fare risultato".

Cosa è successo nel secondo tempo?

"Non lo so, ma non dobbiamo più entrare cosi. E' stato come col Frosinone. Non va bene".

Quanto è complicato trovare continuità in difesa con tutti questi infortuni?

"E' difficile perché perdiamo pezzi, ma non troviamo alibi. Chi entra e chi gioca deve dare il 100%".

Che consiglio ti sta dando Sarri?

"Con la linea a quattro mi aiuta a crescere tanto e mi fa fare tanti compiti difensivi. Quando attacchiamo mi lascia libero di fare".