Olympiakos o BVB per l'Atalanta? De Ketelaere: "Li affronteremo nel miglior modo possibile"

Al termine del match perso contro l'Union St. Gilloise, il fantasista dell'Atalanta Charles De Ketelaere ha parlato ai canali ufficiali del club: "Sono un po' rammaricato perché all'intervallo sapevamo che se avessimo vinto saremmo arrivati nelle prime otto. Non abbiamo fatto una grandissima partita, loro hanno segnato e, nonostante durante la partita avessimo avuto un po' di controllo, non abbiamo avuto abbastanza qualità per creare grandi occasioni. Hanno meritato".

Anche vincendo l'Atalanta non si sarebbe qualificata per via della differenza reti. Comunque una sconfitta fa sempre male.

"Dopo la prestazione di domenica fare una prestazione così deludente è un peccato".

Non vi hanno fatto giocare?

"E' anche la qualità loro, sono una squadra che ti fa giocare male. Poi hanno segnato su un rimpallo".

La classifica dice che nei playoff incontrerete Olympiakos o Borussia Dortmund?

"Vediamo e proveremo ad affrontarli nel miglior modo possibile. E' una grande occasione per noi per andare avanti in Champions".