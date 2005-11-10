Atalanta, Krstovic l'anno scorso 11 gol: "Sono a 8, ma ne voglio fare di più"
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Pietro Celeste
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09.11.2026 00:15Serie A
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Nikola Krstovic, attaccante dell'Atalanta, ha parlato ai microfoni di Dazn dopo la vittoria esterna sul campo del Monza: "L'anno scorso ho segnato undici gol. Quest'anno sono a otto, di cui sette in campionato, ma ne voglio fare tanti di più".
Senti che può essere il tuo anno di consacrazione nel calcio italiano?
"Voglio dare tutto alla squadra perchè siamo forti. Il primo tempo è stato così così così, il secondo come piace a me: pressiamo, palleggiamo, creiamo tante occasioni".
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