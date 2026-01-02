Torino, avviati i contatti col Napoli per Vergara: il classe 2003 può rinforzare i granata

Il Torino ha avviato i contatti col Napoli per il centrocampista offensivo Antonio Vergara. Lo scrive il portale TorinoGranata, secondo il quale i granata vorrebbero regalare a mister Baroni il classe 2003 durante il mercato di gennaio. Ora bisognerà capire se Manna e Petrachi potranno trovare l'intesa, ma i contatti sono già partiti.

Vergara fa parte della prima squadra del Napoli dal gennaio 2023 ed è cresciuto nel vivaio partenopeo fin dal 2014. Il Toro potrebbe anche valutarne l'acquisto utilizzando la formula del prestito con diritto/obbligo di riscatto, anche se il Napoli potrebbe cercare di monetizzare con un acquisto immediatamente a titolo definitivo.