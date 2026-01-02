TMW
Juventus, chi si rivede: nostalgia bianconera per Danilo, allo Stadium contro il Lecce
Chi si rivede in casa Juventus: come raccolto dalla redazione di TMW nella gara che la Juventus affronterà sabato alle 18.00 allo Stadium contro il Lecce, si rivedrà infatti il brasiliano Danilo.
Ricordiamo che il difensore ha lasciato Torino nel mercato invernale del 2025 per unirsi al Flamengo. Con il club brasiliano è stato decisivo in serate decisamente importanti, come in occasione della finale di Copa Libertadores, decisa proprio da una sua rete. Di recente in merito al suo rilancio 'a casa' il centrale ha dichiarato: "Mi sto davvero divertendo. Il Flamengo ha un'energia speciale. Mi sto godendo ogni momento e, se riesco a segnare un gol, come è stato oggi, ancora più speciale".
