La risposta di Spalletti a Conte, Fabregas e il problema per Baldanzi: le top news delle 18

Sono ventitré i calciatori convocati da Gian Piero Gasperini, allenatore della Roma, per la prossima di campionato con l’Atalanta, in programma domani alle 20.45 alla New Balance Arena di Bergamo. La buona notizia riguarda il rientro di Wesley, che sarà a disposizione dell’allenatore di Grugliasco. Ancora indisponibili Bailey, Pellegrini e Baldanzi: quest’ultimo ha accusato un problema muscolare oggi in allenamento al retto femorale destro, le sue condizioni sono da valutare nei prossimi giorni.

Il tecnico del Como, Cesc Fabregas, nel corso della conferenza stampa tenuta oggi ha commentato anche le voci di un suo possibile approdo al Chelsea, in sostituzione di Enzo Maresca. Queste le sue parole riportate da Lario Sport: "Non ho niente da dire. Sono qua e sono l’allenatore del Como, e spero per un periodo abbastanza lungo":

Carlos Cuesta, allenatore del Parma, per la prossima di campionato in programma domani alle 15 con il Sassuolo al Mapei Stadium di Reggio Emilia dovrà fare a meno di Adrian Benedyczak. L'attaccante polacco classe 2000 fermato dall’influenza.

La Fiorentina ha accolto il suo nuovo acquisto Manor Solomon al Viola Park. L'esterno d'attacco, primo colpo dei viola nel mercato di gennaio, ha sostenuto le visite mediche di rito a Villa Donatello, per poi raggiungere il centro sportivo di Bagno a Ripoli e apporre la firma sul suo nuovo contratto con la società gigliata. A riportarlo è FirenzeViola.it.

“A livello strutturale il Napoli non è pronto per comandare. Juventus, Milan e Inter sono diverse da tutte le altre”. Nei giorni scorsi, Antonio Conte ha punzecchiato così le tre grandi tradizionali del Nord, oggi pretendenti allo scudetto che fa capolino sulla maglietta degli azzurri. Un riferimento confermato da >alcuni numeri legati ai bilanci delle quattro società, ma che trova anche un illustre (e in parte insospettato) sostenitore in Luciano Spalletti.

“Conte ha ragione”. Il tecnico della Juventus, che in passato ha ovviamente allenato al Napoli, con cui ha vinto il primo scudetto della sua carriera, oggi impegnato in conferenza stampa alla vigilia della gara con il Lecce, ha infatti risposto così alle considerazioni del suo avversario: “Da un punto di vista tecnico, io non ho niente da invidiare alla sua squadra: la mia ha le carte in regola per puntare con chiunque. Da un punto di vista strutturale, ha di nuovo ragione. Quando sono arrivato alla Juventus ho trovato la barriera per battere le punizioni che si muove. A Napoli ho trovato la barriera ferma, per cui siamo davanti anche a livello strutturale”.