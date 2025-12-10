Stese le stelle del Chelsea, QS celebra in prima pagina: "Atalanta, oh yes"
TUTTO mercato WEB
L'Atalanta non ha tremato di fronte al Chelsea. Finita sotto per la rete di Joao Pedro nel primo tempo, la banda di Palladino è riuscita a ribaltare completamente la partita 2-1 con le reti di Gianluca Scamacca e Charles De Ketelaere. "Dea, oh yes. Stese le stelle", il titolo adoperato in prima pagina dal Quotidiano Sportivo, che celebra l'impresa degli orobici.
Con questo successo, infatti, la ciurma di Palladino si dà una ripulita dalla brutta sconfitta incassata contro il Verona in campionato e in più si rilancia nella classifica unica di Champions League, balzando al terzo posto con 13 punti sopra PSG ed Inter, quest'ultima uscita sconfitta di misura ieri sera da San Siro contro il Liverpool per un rigore trasformato da Szoboszlai.
Altre notizie Rassegna stampa
Editoriale di Fabrizio Biasin Inter: l’imprevedibile gestione Chivu. Milan: Rabiot, l’uomo che non c’era. Juve: l’ombra azzurra su Spalletti. Napoli: la McLaren di Adl. E due parole su Milan-Como, i simulatori, Fabregas…
Le più lette
1 Inter: l’imprevedibile gestione Chivu. Milan: Rabiot, l’uomo che non c’era. Juve: l’ombra azzurra su Spalletti. Napoli: la McLaren di Adl. E due parole su Milan-Como, i simulatori, Fabregas…
Ora in radio
09:45A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Primo piano
Serie A
Serie B
Serie C
Pronostici
Calcio femminile