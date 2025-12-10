Atalanta da urlo, L'Eco di Bergamo titola: "Batte il Chelsea e punta gli ottavi"

Si parla anche di calcio oggi in prima pagina su L'Eco di Bergamo. Inevitabile che sia la formazione cittadina uno dei temi più caldi ed ecco, in questo senso, il titolo proposto: "Atalanta da urlo: batte il Chelsea e punta gli ottavi". Joao Pedro illude i londinesi, poi nel secondo tempo rimonta nerazzurra firmata da Scamacca e DeKetelaere.

Palladino nel post partita: "E' la prima volta che mi succede. Non sono uno che sta sotto la curva, ma oggi ci tenevo a salutare i tifosi atalantini che stasera sono stati fantastici. La squadra deve continuare ad esprimersi con questo atteggiamento. Abbiamo regalato ai tifosi una serata storica, ora dobbiamo riprenderci in campionato".