Italia, Kean: "Gattuso ci spinge a non mollare mai, spero di essere ancora d'aiuto al Paese"

Moise Kean, attaccante della Fiorentina e della Nazionale italiana, ha commentato così a Sky Sport la vittoria di questa sera contro l'Irlanda del Nord: "Manca ancora una partita, ci manca un altro passo, ma siamo positivi e dobbiamo continuare così. L'Irlanda è una buona squadra, dovevamo ancora studiarli un po'. La nostra partita stasera è stata ottima, ora testa alla prossima".

Su Gattuso: "Il mister ha un grandissimo attaccamento alla maglia, ci dà ottimi spunti e ci spinge a non mollare mai".

Sull'emozione dopo il gol: "Mi sono sentito il Paese sulle spalle. È stato bello, spero di essere ancora di aiuto alla squadra e al Paese. Siamo forti e spero di dare ancora il mio contributo".