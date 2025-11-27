Tris a Francoforte e prima vittoria dell’era Palladino. L’Eco di Bergamo: “L’Atalanta Vola”

Era difficile per Raffaele Palladino immaginarsi una prima vittoria migliore come nuovo allenatore dell’Atalanta: per 3-0, in trasferta e soprattutto in Champions League. La Dea archivia subito la sconfitta in campionato contro il Napoli e fa la voce grossa a Francoforte contro l’Eintracht grazie ai suoi tre tenori: Lookman, Ederson e De Ketelaere, i quali hanno archiviato il match in appena cinque minuti nel secondo tempo.

“Ho chiesto alla squadra di scrivere su un foglio tutte le caratteristiche e il Dna che dovevamo riconquistare - ha detto Palladino nel post gara -. Sono uscite cose davvero belle e stasera ho visto tutto quello che abbiamo scritto su quel foglio, ho cercato di responsabilizzarli. Questi ragazzi hanno dei valori, io non sono un mago che si è inventato chissà cosa, avevano solo bisogno di un po' di entusiasmo".

Queste invece le parole di Lookman: “Penso che sia importante la vittoria di stasera, un 3-0 in trasferta con una grande prestazione della squadra. Il mister vuole che giochiamo un calcio offensivo, divertente. È arrivato e stiamo lavorando tanto, per poter vincere le partite. Il caso in estate?Ci sono cose che le persone sanno e altre meno, ora dobbiamo pensare alla squadra e sono concentrato nel vincere le partite con l'Atalanta".