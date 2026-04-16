Polemiche e troppi infortuni, Il Messaggero: "Una Roma a pezzi"
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La corsa per un posto in Champions League la prossima stagione si sta facendo più dura del previsto per i giallorossi di Gasperini. Un percorso impervio e costellato da polemiche e una sequela di infortuni: "Una Roma a pezzi", il sunto nella sezione interna e dedicata allo sport da Il Messaggero.
Infatti contro l'Atalanta, il prossimo turno di Serie A, Gasperini sarà in emergenza totale: stop per Pisilli, Wesley non si è ancora allenato con il gruppo dopo l'infortunio. Per il laterale brasiliano lo staff medico prediligerebbe la cautela, mentre il tecnico giallorosso vorrebbe riaverlo in campo. Anche Lorenzo Pellegrini è ko, a questo punto l'allenatore di Grugliasco potrebbe scegliere uno tra El Shaarawy, Venturino o Zaragoza.
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Editoriale di Marco Conterio Venti squadre e venti notizie: il punto completo sul valzer delle panchine. C'è chi ha le idee chiarissime e chi brancola nel buio. E pure chi aspetta le decisioni di tecnici 'complicati'...
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