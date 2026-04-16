Polemiche e troppi infortuni, Il Messaggero: "Una Roma a pezzi"

La corsa per un posto in Champions League la prossima stagione si sta facendo più dura del previsto per i giallorossi di Gasperini. Un percorso impervio e costellato da polemiche e una sequela di infortuni: "Una Roma a pezzi", il sunto nella sezione interna e dedicata allo sport da Il Messaggero.

Infatti contro l'Atalanta, il prossimo turno di Serie A, Gasperini sarà in emergenza totale: stop per Pisilli, Wesley non si è ancora allenato con il gruppo dopo l'infortunio. Per il laterale brasiliano lo staff medico prediligerebbe la cautela, mentre il tecnico giallorosso vorrebbe riaverlo in campo. Anche Lorenzo Pellegrini è ko, a questo punto l'allenatore di Grugliasco potrebbe scegliere uno tra El Shaarawy, Venturino o Zaragoza.