Atalanta in controllo alla New Balance Arena: il Parma sbaglia troppo, 2-0 al 45'

Atalanta in controllo del risultato alla New Balance Arena: la sfida contro il Parma si mette subito bene per la squadra di Palladino, che passa in vantaggio con un calcio di rigore concetto per un evidente tocco in area di Britschgi ai danni di Zalewski. Scamacca dagli undici metri è implacabile, arrivando a quota 6 in campionato. Un altro errore individuale dei ducali, stavolta di Circati in costruzione bassa, consente a De Ketelaere di puntare Valenti in area, cross radente al centro dove De Roon non perdona, incrociando con il destro e battendo Corvi per la seconda volta. La squadra ducale traballa vistosamente dietro ed Ederson avrebbe anche la palla del tris, che cicca però in modo clamoroso.

Tanto da cambiare per i ducali nella ripresa, anche se la prima occasione della gara era stata proprio per la squadra di Cuesta, oggi senza Pellegrino, Valeri e Ondrejka, acciaccati, per effetto di un colpo di testa di Benedyczak, che costringe Carnesecchi ad un intervento prodigioso dopo pochi minuti. Troppo poco comunque per impensierire la Dea, specie con i tanti errori individuali in fase difensiva.