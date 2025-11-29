Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Atalanta, i convocati di Palladino per la Fiorentina: assenti gli infortunati Scalvini e Bakker

© foto di www.imagephotoagency.it
Giacomo Iacobellis
Oggi alle 18:23Serie A
Giacomo Iacobellis

Sono 24 i calciatori convocati da mister Raffaele Palladino per Atalanta-Fiorentina, gara valida per la 13ª giornata della Serie A Enilive 2025/26 in programma domani, domenica 30 novembre, alle ore 18 alla New Balance Arena di Bergamo. Di seguito l'elenco completo:

Portieri: Carnesecchi, Rossi, Sportiello.
Difensori: Ahanor, Bellanova, Bernasconi, Djimsiti, Hien, Kolasinac, Kossounou, Zalewski, Zappacosta.
Centrocampisti: Brescianini, De Roon, Éderson, Musah, Pasalic, Maldini, Samardzic.
Attaccanti: De Ketelaere, Krstović, Lookman, Scamacca, Sulemana.

Come arriva l'Atalanta
Francoforte può diventare la vera sliding doors dell’Atalanta, e Palladino è pronto ad aprirla contro il suo recente passato viola. 3-4-2-1 per la squadra orobica. Carnesecchi tra i pali; difesa a 3 con Kossounou, Hien e un ballottaggio tra Ahanor e Djimsiti (con l’ex Genoa leggermente favorito); a centrocampo probabile la conferma di Ederson e De Roon. Capitolo fasce: Bellanova a destra con Zalewski che potrebbe far rifiatare Zappacosta a sinistra. Davanti favorito il tridente De Ketelaere-Lookman-Scamacca. (da Bergamo, Filippo Davide Di Santo)

Come arriva la Fiorentina
Per la Fiorentina è già tempo di archiviare l’ennesima sconfitta stagionale, patita giovedì sera nella gara di Conference League contro l’AEK Atene, perché all’orizzonte c’è la trasferta a Bergamo contro l’Atalanta, che arriverà all’appuntamento con il coltello tra i denti e con la carica del suo allenatore, grande ex della sfida. Complici diverse assenze, Paolo Vanoli non dovrebbe variare molto rispetto alla squadra scesa in campo nelle ultime due partite. Davanti a De Gea tornerà tra i titolari Pablo Marì, affiancato dai soliti Pongracic e Ranieri. A centrocampo, sulla sinistra confermato Parisi, mentre a destra, se Dodo non dovesse farcela a recuperare, occhio a una possibile chance dal 1' per Kouadio al posto di Fortini, che resta comunque favorito. Nel mezzo torneranno Sohm e Fagioli assieme all’intoccabile Mandragora. Davanti è ballottaggio tra Gudmundsson e Piccoli per un posto al fianco di Kean. (da Firenze, Niccolò Righi)

