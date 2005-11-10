Risultato finale: Atalanta-Inter 4-4

LE PAGELLE DELL'ATALANTA

(A cura di Nino Sergi)

Sportiello 6 - Chiamato a prendere il posto di Carnesecchi all'ultimo secondo dopo il problema nel riscaldamento nel compagno, subisce quattro reti ma non ha grandissime responsabilità.

Bellanova 5 - Una serata di grande fatica per il terzino della Dea, l'Inter infatti soprattutto nel primo tempo trova terreno fertile a sinistra e l'ex di turno non riesce ad arginare Dimarco.

Scalvini 4,5 - Affettato da Pio Esposito, una serata da incubo per il compagno di nazionale del centravanti dell'Inter. Da un suo errore nasce la prima rete, male in marcatura sul secondo e poi tagliato dal filtrante di Thuram. Serata da incubo.

Kolasinac 5 - Non una grande serata per il centrale bergamasco, lo si capisce sul secondo gol nerazzurro quando lui e Scalvini perdono le distanze e le marcatura. Aumenta il numero dei gol subiti dall'Atalanta in questo campionato.

Zappacosta 5 - Leggermente meglio rispetto a Bellanova, anche perché l'Inter predilige la corsia opposta. Non riesce comunque ad accompagnare l'azione offensiva con continuità come il suo solito. Nel finale provoca il rigore del poker per la squadra di Chivu. Dal 89' Bernasconi sv.

Kessié 6,5 - Schierato dal primo minuto da Maurizio Sarri, a ritmi bassi non riesce ad incidere ma la musica cambia nella fase finale della sfida. Trova una nuova verve nel finale, si incarica della battuta di un pesantissimo calcio di rigore e lo realizza con una freddezza disarmante.

Ederson 5 - Grande fatica per il brasiliano in mezzo al campo, quasi sempre costretto a rincorrere quando l'Inter verticalizza verso la porta di Sportiello. Poco dinamico, partita abbastanza anonima la sua.

Dal 69' Pasalic 6,5 - Quantità e dinamismo, si prende la fascia di capitano ed è trascinante nel finale.

Elmas 6,5 - Prova a lasciare il segno, ci riesce nel primo tempo quando cicca la prima conclusione ma non la seconda con il destro riaccendendo le speranze dei bergamaschi. Sempre pericoloso quando chiamato in causa.

Dal 69' Rowe 6,5 - Altro grande ingresso in campo per l'Atalanta, porta vivacità e freschezza davanti. Protagonista nel terzo gol.

De Keteleaere 7 - Centravanti nel Belgio, trequartista a Bergamo e un'ora di gioco da assente non giustificato. Poi ha due palloni in area di rigore, prima di testa e poi con il mancino per la doppietta personale.

Zalewski 7 - Prova a scuotere la manovra offensiva della Dea, l'ex di turno prova a puntare Spence alla ricerca del varco giusto per servire i compagni. Tra i più attivi del pacchetto avanzato dei bergamaschi, doppio assist.

Dal 74' Raspadori 6 - Come il resto dei subentrati entra bene in partita nel finale.

Krstovic 5,5 - Pochi palloni giocabili all'interno dell'area di rigore dell'Inter, spesso chiuso nella morsa di Bastoni. Una partita complicata, prova a scuotersi nell'assedio della fase finale del match. Dal 89' Scamacca sv.

Allenatore: Sarri 6,5 - Secondo 4-4, sempre a Bergamo ma stavolta contro l'Inter. Una partita folle per i bergamaschi, quando tutto sembrava perso azzecca le mosse per dare la scossa ai suoi. C'è sicuramente qualcosa da migliorare, i numeri dei gol subiti diventano più pesanti ma è un pari che può dare una svolta al campionato della Dea.

LE PAGELLE DELL'INTER

Josep Martinez 6,5 - Subisce quattro gol, ma è anche autore di una buona parata su Krstovic, di una grande uscita coraggiosa nel finale sul 4-3 e di un bell'intervento in tuffo a tre minuti dalla fine. Se l'Inter non vince non è di certo colpa sua.

Pavard 5,5 - Dal suo lato l'Atalanta affonda di più. Sfortunato nella deviazione che causa la rete del 3-4 di De Ketelaere, ma nel finale affonda come gli altri.

Bastoni 5 - Schierato non sul centrosinistra, ma centrale nella linea a tre, si destreggia bene in una posizione che in altre occasioni gli ha dato problemi. Paradossalmente va molto peggio quando torna a giocare nel solito ruolo di terzo di sinistra. Suo il fallo di mano che vale il rigore del 4-4.

Carlos Augusto 5,5 - Comincia terzo, finisce quinto, come gli capita spesso ormai. Nessun errore grossolano, ma è lontano dalle serate migliori.

Spence 5,5 - Chivu sceglie lui a destra, magari anche per avere maggiori solidità. Ma negli ultimi minuti fa fatica a contenere l'Atalanta da quel lato, soprattutto nelle azioni in cui Rowe è ispirato.

Barella 6,5 - Alla 350esima con la maglia nerazzurra, per la prima fase di partita si carica l'Inter sulle spalle, anche per zittire qualche critica di troppo arrivata nell'ultimo periodo. Nell'azione del primo gol fa praticamente tutto lui. Cala col passare dei minuti. Dal 65' Jones 5,5 - Entra per gestire, ma non riesce a gestire proprio nulla, manco il pallone.

Calhanoglu 6 - Il solito metronomo, il solito pericolo quando ha la luce per vedere la porta. Dopo poco più di mezzora però un problema muscolare lo costringe a dare forfait. Dal 34' Sucic 6,5 - Si mette in cabina di regia e lo fa bene. Determinante con la Croazia, può diventarlo anche con l'Inter. E forse è per questo che Chivu gli affida il calcio di rigore, trasformato con gran freddezza.

Mkhitaryan 6 - Più di una giocata interessante, come l'imbucata per Thuram nell'azione del rigore del 4-2. Era in ballottaggio e ripaga la scelta di Chivu di puntare su di lui. Dal 78' Stankovic s.v.

Dimarco 6,5 - Attivo fin dai primi minuti, dimostra di stare bene dal punto di vista atletico. L'assist su calcio d'angolo per Esposito è una pennellata, ma di certo non una scoperta: il suo mancino lo conoscono tutti benissimo. Dal 64' Akanji 5,5 - Non ha lo spirito giusto, non è perfetto e nel finale l'Inter paga dazio.

Esposito 8 - Sesto, settimo e ottavo gol nelle ultime cinque partite. Parlare di magic-moment è dir poco. Stasera - ci permetterete il paragone - è un po' in versione Haaland: segna in tutti i modi e sembra quasi che sia il pallone a cercare lui e non il contrario. Dal 78' Lautaro Martinez s.v.

Thuram 7 - Non trova il gol e l'avrebbe voluto tanto, vista la reazione alla scelta di Chivu di non fargli calciare il rigore. Ma per tutto quello che fa forse merita un voto anche più alto di quello che gli avremmo dato se avesse segnato un gol e basta. Prezioso.

Cristian Chivu 5,5 - Nel primo tempo, sul 2-1, urla alla squadra: "Non avete il fuoco dentro". Un po' come se avesse il presentimento che i suoi potessero rilassarsi. E infatti capita, nel finale, sul 4-2. Dopo due clean sheet di fila, dietro la sua Inter torna a ballare. Ma la sensazione è che sia più un problema mentale. Che sia l'uno o che sia l'altra, deve lavorarci.