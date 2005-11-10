Otto gol, due calci di rigore e tante emozioni alla New Balance Arena, dove Atalanta e Inter pareggiano 4-4 al termine di una partita spettacolare. A dirigere l'incontro è Fabio Maresca, arbitro della sezione di Napoli, protagonista di una prestazione complessivamente positiva. Nonostante l'intensità della sfida, la gara resta piuttosto corretta e gli episodi più importanti riguardano i due penalty assegnati nella ripresa, entrambi giudicati corretti. Non mancano alcune imprecisioni nella gestione dei falli, soprattutto durante il primo tempo, ma il direttore di gara non commette errori determinanti sul risultato.

Primo tempo con qualche piccola sbavatura: manca un giallo a Barella?

Al 10' Maresca corregge una rimessa laterale inizialmente assegnata all'Inter, riconoscendo l'ultimo tocco di Thuram nel contrasto con Scalvini. Al 17' arriva invece una valutazione sbagliata: Kolasinac inciampa da solo, ma l'arbitro fischia un fallo inesistente di Mkhitaryan. Al 29' Barella interviene in ritardo sulla caviglia di Ederson, ricevendo soltanto un richiamo verbale: un cartellino giallo sarebbe stato giustificato. Corretta, invece, la punizione concessa all'Inter al 42', quando Zalewski entra con eccessiva irruenza nel contrasto aereo con Sucic.

Ripresa, giusti entrambi i rigori: Zappacosta ammonito, Bastoni punito nel recupero

Al 54' corretto il fallo fischiato a Mkhitaryan su Bellanova, mentre al 60' è giusta l'ammonizione a Scalvini per l'intervento su Thuram nei pressi dell'area. Al 75' arriva il primo episodio decisivo: Zappacosta, dopo essere intervenuto sul pallone messo in mezzo da Thuram, lo tocca due volte con la mano mentre cade. Il primo contatto non è punibile, il secondo sì, perché impedisce al pallone di raggiungere la porta. Corretta l'assegnazione del rigore all'Inter e anche il cartellino giallo, senza espulsione per DOGSO. Nel finale, invece, Bastoni intercetta con il braccio il pallone sul colpo di testa di De Ketelaere: la posizione dell'arto rende punibile il contatto. Maresca indica giustamente il dischetto e Kessié realizza il definitivo 4-4. Due decisioni fondamentali che promuovono la direzione arbitrale del fischietto napoletano.