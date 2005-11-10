È sceso in campo questo pomeriggio il Padova, che ha affrontato l'Arezzo nella gara che ha chiuso la 15ª giornata del campionato di Serie B: 1-1 il risultato finale, con i biancoscudati che erano anche andati sotto di una rete.

C'è amarezza nelle parole del trainer dei veneti Antonio Calabro, che si è così espresso nel post gara: "Non mi è piaciuto l'approccio iniziale, che comincia a essere una cosa da analizzare, perché ci preclude la possibilità di fare un altro tipo di partita - si legge sul sito trivenetogoal.it -. Devo analizzare questo aspetto, che mi fa molto arrabbiare, e che penso faccia arrabbiare anche i ragazzi. Certo, la squadra è stata molto brava, non era semplice fare punti dopo essere andati sotto subito, ma la sensazione che ho avuto è che la squadra si sia accontentata. Dovrò parlarne con i ragazzi".