Termina 1-1 la sfida tra Arezzo e Padova . Partita che è stata per tutto il tempo equilibrata, con le due formazioni che alternavano momenti di spinta a momenti di fraseggio ragionato nel tentativo di trovare i varchi giusti; al goal di Mancuso dopo 3 minuti nel primo tempo ha risposto Artistico al 70

LE PAGELLE DELL’AREZZO

Nunziante 6 - Subisce il Goal di Artistico su cui non poteva fare niente, ma si è fatto trovare sempre attento nelle varie conclusioni avversarie

Renzi 6 -Nonostante l’ammonizione ha disputato una grande gara in fase difensiva annullando Di Mariano e difendendo bene anche su altri giocatori

Gilli 5.5 - E’ sempre stato ordinato dando sicurezza al reparto, ha peccato però sul goal avversario con una piccola distrazione

Illanes 5.5 - Stessa valutazione di Gilli, ha disputato una buona partita ma ha peccato di distrazione sul goal subito

Cagnano 6 - Anche lui ha difeso bene sulla sua fascia di competenza dimostrandosi un difensore rognoso, pecca per lui l’ammonizione subita

Dal 46’ Righetti 6 -Anche per lui una buona partita, ha tenuto bene la posizione non facendosi sorprendere sugli attacchi avversari

Mawuli 6 - Ad inizio partita si è visto poco, ma con il passare dei minuti si è dimostrato più intraprendente prendendo in mano le chiavi del centrocampo toscano

Dal 61’ Iaccarino 6 - Ha cercato di dare equilibrio in mezzo al campo senza però trovare la giocata giusta

Arena 6 - Buona partita per lui, ha dato un gran supporto in fase offensiva spingendo con costanza ed arrivando più volte a cross e tiri pericolosi

Dal 61’ Pattarella 6.5 - Grande impatto sulla partita per lui, creando molte occasioni offensive di cui alcune pericolose

Sala 6.5 - Ha corso molto ed è sempre stato nel vivo del gioco dimostrandosi una pedina importante per Bucchi

Ionita 5.5 - Non cattura l’occhio degli spettatori ed è troppo passivo in fase difensiva, ma a centrocampo riesce ad alzare abbastanza la qualità del gioco e l’indice di pericolosità dei suoi

Tavernelli 6.5 - Ha dato il suo contributo offensivo con l’assist e mostrandosi fastidioso per la difesa avversaria

Mancuso 7 - E’ l’autore del momentaneo vantaggio amaranto, nel resto della partita è stato utile alla squadra nei ripiegamenti e dando sempre una linea di passaggio ai compagni

Dal 82’Cerri - s.v.

Allenatore: Bucchi 6 - La squadre è stata messa bene in campo, pecca però la poca prolificità in fase offensiva

LE PAGELLE DEL PADOVA

Sorrentino 6 - Non è stato chiamato in causa più di tanto, ma ha saputo rispondere in maniera positiva alle conclusioni avversarie: sul goal subito non avrebbe potuto fare più di tanto

Carissoni 6 - Ha dato il suo supporto sulla fascia spingendo sia a destra che a sinistra mostrando come sempre grande impegno

Silletti 6 - Partita ordinata per lui, forse ha qualche colpa sul goal di Mancosu in fase di marcatura

Pastina 6 - Anche lui ha tenuto bene la sua posizione in campo facendosi notare con dei bei lanci a scavalcare la linea del centrocampo

Capelli 6 - Condizione fisica eccellente da parte sua, spinta costante sulla fascia e molti cross tentati di cui alcuni interessanti: è stato la spina nel fianco di Cagnano e Righetti fino alla sua sostituzione

Dal 60’Seghetti 6 - Ha dato vivacità sulla fascia di competenza in fase offensiva anche se non è mai riuscito ad avere una giocata decisiva

Zuelli 5 - A centrocampo non riesce mai a spuntarla nei duelli, troppo passivo sia in fase di non possesso che in fase di possesso, sbaglia passaggi e non entra mai nel ritmo della partita venendo poi sostituito

Dal 46’Varas 6.5 - Ha corso molto per tutto il secondo tempo dando fastidio alla difesa avversaria con alcune buone giocate e dando quel brio in più alla squadra che è mancato nel primo tempo

Pompetti 6.5 - Buona la prova del centrocampista con molti lanci e cross tentati per i compagni, spesso fuori misura, ma ha il merito di aver servito l’assist per Artistico con un bel lancio

Giunti 6 - Partita sufficiente senza sbavature per lui, lotta in mezzo al campo ed è propositivo in fase offensiva soprattutto nel secondo tempo

Cocchi 6 - Si è messo in mostra più volte sulla fascia, inserendosi più volte con la palla al piede in area di rigore, senza però mai essere veramente pericoloso e subendo l’ammonizione

Dal 60’Barreca 5.5 - Ha subito molto le incursioni di Pattarello non riuscendo mai a dare il suo supporto offensivo in fase di spinta

Di Mariano 5 - Per le qualità che ha non si è praticamente mai visto, anche perchè il Padova ha spinto prevalentemente sulla fascia opposta e le poche occasioni che ha avuto non le ha mai sfruttate

Dal 72’Zanimacchia 6 - Si è mostrato volenteroso nel cercare la giocata giusta per trovare il goal del vantaggio non riuscendoci

Artistico 7 - Ha avuto il merito di segnare il goal del pareggio con un gesto da vero centravanti d’area di rigore e battendosi con generosità per tutta la partita

Dal 83’Moro - s.v.

Allenatore: Calabro 6 - La sua squadra ha gestito di più il gioco ma non è mai riuscita ad essere veramente pericolosa