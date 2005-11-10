Neppure il tempo di godersi il successo sul Benevento, maturato ieri, che la Sampdoria deve già guardare al prossimo impegno di campionato: la Serie B, infatti, giocherà in turno infrasettimanale la 13ª giornata, e i blucerchiati se la vedranno con il Padova, nella sfida che sarà ospitata dall'"Euganeo" mercoledì 25 novembre. Fischio di inizio del match fissato alle ore 20.00

Domenica dunque in campo quella che ha vissuto la squadra di Luca D'Angelo, che ha immediatamente ripreso la preparazione. Seduta di scarico per i maggiormente impiegati nella sfida contro i sanniti, allenamento completo (dunque con prevenzione in palestra, attivazione sul campo, possessi, esercitazione tecnica e partitella su spazio ridotto ad alta intensità) per tutti gli altri disponibili. Parzialmente in gruppo Alessandro Di Pardo e Yari Verschaeren, mentre Salvatore Esposito si è diviso tra terapie e palestra.

Ricordiamo che i biancoscudati, prossimi avversari dei liguri, sono ora in campo, nel match contro l'Arezzo. Che, al momento in cui scriviamo, sta vincendo per 1-0.