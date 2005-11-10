Una sconfitta decisamente molto pesante quella che è arrivata questo pomeriggio per il Desenzano, che in occasione della 15ª giornata del campionato di Serie C, Girone A, è stato battuto per 1-6 dall'AlbinoLeffe, quest'oggi corsaro e più che mai in grande spolvero (CLICCA QUI per il punto sulla giornata). Una domenica da dimenticare, quella vissuta dai bresciani, che potrebbe avere molte conseguenze.

In sala stampa solo il Ds.

A metterci la faccia, nel post gara, è stato il Direttore Sportivo Stefano Tosoni, che ha espresso tutta la sua delusione. Non è mancata poi una nota sul tecnico Marco Gaburro: "Ho appena parlato con il mister, quando prendi sei gol fai fatica a essere positivo o a trovare qualcosa di buono all'interno della partita - riporta tuttoc.com -. Ho deciso di venire io qui perché oggi penso che una conferenza stampa post partita, dopo aver preso sei gol, nella quale si parla della partita lasci un po' il tempo che trova. Mi sembrava più onesto e giusto venire direttamente io, visto che, per il ruolo che ricopro, sono forse più indicato a rispondere alle domande che avreste fatto. Siamo amareggiati, siamo delusi. Dalla felicità di poter tornare a giocare a Desenzano siamo passati a dare queste delusioni alla gente, che anche oggi era veramente tanta, e ai tifosi. Abbiamo una grossa responsabilità, però ripeto, nulla è compromesso. Sono convinto che ci siano dei valori all'interno di questo gruppo che possano portarci a raggiungere l'obiettivo e sicuramente faremo tutto il necessario per uscire da questo trend".

Ma la posizione di Gaburro è davvero così salda?

Stando a quanto riferisce il prima citato sito, verrebbe da dire di no. Il trainer è in bilico, specie perché da tempo la formazione è un po' spenta. E la classifica si è ovviamente complicata. Se ne saprà di più nelle prossime ore. ca.