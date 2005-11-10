Con il pari tra Arezzo e Padova si è conclusa la 12ª giornata del campionato di Serie B
Claudia Marrone
Archiviata definitivamente la seconda della stagione, venerdì sera si è alzato il sipario sulla 12ª giornata del campionato di Serie B 2026/2027, che si è conclusa poco fa con l'ultimo match del turno, che alle 17.15 ha contrapposto Arezzo e Padova: 1-1 il risultato finale, con la formazione biancoscudata che è stata costretta a rincorrere, trovando il gol del pareggio solo nella seconda frazione di gioco. Il primo tempo, infatti, aveva sorriso alla compagine amaranto, che conquista comunque un punto prezioso pere il morale.
Prima di andare a vedere quello che è emerso nel complesso del turno, ricordiamo che la Serie B tornerà in campo tra martedì e mercoledì, con la 13ª giornata che si giocherà in turno infrasettimanale.
Di seguito il punto della situazione:
SERIE B - 12ª GIORNATA
Hellas Verona-Cesena 0-2
6' Francesconi, 65' [rig.] Shpendi
Ascoli-Vicenza 2-2
9' Cuomo (V), 23' Bolsius (A), 64' Brunori (A), 82' Morra (V)
Carrarese-Virtus Entella 1-0
43' Rubino
Modena-Juve Stabia 2-0
69' Ambrosino, 76' Bozhanaj
Sampdoria-Benevento 3-1
10' Tutino (S), 15' Sernicola (B), 22' Insigne (S), 34' Mezzotero (S)
SudTirol-Cremonese 1-0
13' Stivanello
Catanzaro-Palermo 3-1
7' Giovane (C), 38' Vavassori (P), 69' Pecorino (C), 83' Mosti
Empoli-Pisa 0-1
2' Pittarello
Avellino-Mantova 4-1
4' Ilie (M), 16' e 31' Cheddira (A), 90'+1 Pandolfi (A), 90'+4 Moruzzi (A)
Arezzo-Padova 1-1
3' Mancuso (A), 70' Artistico (P)
SERIE B, CLASSIFICA
Palermo 27
Modena 26
Ascoli 21
Avellino 19
Pisa 19
Mantova 19
Sudtirol 18
Cesena 18
Hellas Verona 16
Benevento 16
Padova 16
Cremonese 15
Sampdoria 14
Carrarese 13
Juve Stabia 12 (penalizzata di 4 punti)
Arezzo 12
Virtus Entella 10
Vicenza 10
Empoli 9
Catanzaro 9