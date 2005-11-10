Archiviata definitivamente la seconda della stagione, venerdì sera si è alzato il sipario sulla 12ª giornata del campionato di Serie B 2026/2027, che si è conclusa poco fa con l'ultimo match del turno, che alle 17.15 ha contrapposto Arezzo e Padova: 1-1 il risultato finale, con la formazione biancoscudata che è stata costretta a rincorrere, trovando il gol del pareggio solo nella seconda frazione di gioco. Il primo tempo, infatti, aveva sorriso alla compagine amaranto, che conquista comunque un punto prezioso pere il morale.

Prima di andare a vedere quello che è emerso nel complesso del turno, ricordiamo che la Serie B tornerà in campo tra martedì e mercoledì, con la 13ª giornata che si giocherà in turno infrasettimanale.

Di seguito il punto della situazione:

SERIE B - 12ª GIORNATA

Hellas Verona-Cesena 0-2

6' Francesconi, 65' [rig.] Shpendi

Ascoli-Vicenza 2-2

9' Cuomo (V), 23' Bolsius (A), 64' Brunori (A), 82' Morra (V)

Carrarese-Virtus Entella 1-0

43' Rubino

Modena-Juve Stabia 2-0

69' Ambrosino, 76' Bozhanaj

Sampdoria-Benevento 3-1

10' Tutino (S), 15' Sernicola (B), 22' Insigne (S), 34' Mezzotero (S)

SudTirol-Cremonese 1-0

13' Stivanello

Catanzaro-Palermo 3-1

7' Giovane (C), 38' Vavassori (P), 69' Pecorino (C), 83' Mosti

Empoli-Pisa 0-1

2' Pittarello

Avellino-Mantova 4-1

4' Ilie (M), 16' e 31' Cheddira (A), 90'+1 Pandolfi (A), 90'+4 Moruzzi (A)

Arezzo-Padova 1-1

3' Mancuso (A), 70' Artistico (P)

SERIE B, CLASSIFICA

Palermo 27

Modena 26

Ascoli 21

Avellino 19

Pisa 19

Mantova 19

Sudtirol 18

Cesena 18

Hellas Verona 16

Benevento 16

Padova 16

Cremonese 15

Sampdoria 14

Carrarese 13

Juve Stabia 12 (penalizzata di 4 punti)

Arezzo 12

Virtus Entella 10

Vicenza 10

Empoli 9

Catanzaro 9