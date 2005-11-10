Un momento sicuramente delicato quello che sta vivendo il Vicenza, che dopo lo stratosferico campionato dello scorso anno - con tanto di promozione centrare il 16 marzo, due mesi prima del termine della regular season - sta faticando in Serie B. Ieri, però, il pari contro l'Ascoli sembra aver dato un po' di coraggio al Lane, che dovrà ora dimostrare di aver invertito la tendenza.

Ma sono scioccanti le parole che arrivano daI patron del club Renzo Rosso, intervistato da Tva ai mercatini di Angarano: "Se il Vicenza si salverà? Deve salvarsi, altrimenti non rimango, perché non voglio più fare un campionato di C - riporta il sito trivenetogoal.it -. Faremo il massimo per restare in questa categoria, ma qualcuno forse deve fare mea culpa perché ha sottovalutato la B. Anche perché non ho mai messo limiti a quello che bisognava fare nel mercato estivo, che per me andava chiuso addirittura prima della fine.

La nota va poi al tecnico Fabio Gallo: "Non ho mai pensato alla sua sostituzione, ma è chiaro che se le cose non vanno bisogna agire, anche se ripeto che io non ho mai pensato di cambiarlo. Ora abbiamo due partite più semplici e se faremo bene lui sarà sicuramente con noi".