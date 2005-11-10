Live TMW
Inter, a breve la conferenza stampa di Chivu post AtalantaLive TMW
autore
Filippo Davide Di Santo
Filippo Davide Di Santo
venerdì 20 novembre 2026, 22:45Serie A
autore Filippo Davide Di Santo
20.11.2026 22:45Serie A
Le dichiarazioni in conferenza stampa dell'allenatore dell'Inter dopo la partita di Serie A giocata a Bergamo contro l'Atalanta
TUTTOmercatoWEB
© foto di www.imagephotoagency.it
22:45 – Cristian Chivu, allenatore dell'Inter, ha commentato così in conferenza stampa il match contro l'Atalanta nel post gara. Tuttomercatoweb vi riporta le parole del tecnico presso la New Balace Arena
Fonte: Inviato dalla New Balance Arena
Altre notizie Serie A
Oggi
13:00 Serie A
Spalletti chiude su Conte, Bruno Fernandes-Milan e Carnesecchi-Inter: le top news delle 13
12:56 Serie A
Dalla Turchia: la Roma vuole Muci, trequartista del Trabzonspor. Il prezzo di partenza
12:52 Serie ATMW
TMWCardinale vuole le stelle al Milan? Bruno Fernandes sospende il rinnovo: il punto
12:45 Serie A
Torna la Champions, Kovacs arbitra Manchester City-Napoli. Designazione spagnola per il Como
12:40 Serie ATMW
TMWCarnesecchi, l'Inter e il futuro della porta. Quella con l'Atalanta è anche una sfida di mercato
13/11 Il modello Atalanta continua a produrre utili: 26,5 milioni nella stagione 2025/26 e record di ricavi a 325 milioni