Un vantaggio, quello del primo tempo, che è divenuto poi un pareggio finale: 1-1, infatti, il risultato maturato nel match Arezzo-Padova, che ha chiuso la 12ª giornata del campionato di Serie B.

A commentare questo punto, nel post gara, è stato il tecnico dei toscani Cristian Bucchi: "Nel primo tempo abbiamo giocato bene, ma ci manca un po' di cattiveria per portare dalla nostra gli episodi. Anche oggi abbiamo subito gol nel momento in cui il Padova non stava creando niente, eravamo in pieno controllo del match: un pallone comodo per la difesa è divenuto un gol subito, e dopo quello ci è mancata la zampata finale. Ai punti meriteremmo sempre di più, ma portiamo a casa poco, sempre, e una gara come quella di oggi non potevamo non vincerla. C'è davvero tanto rammarico".

Aggiunge quindi: "Tante volte, anche nella ripresa, siamo arrivati in superiorità numerica a campo aperto, ma a quel punto manchiamo in qualcosa, che sia il tiro o il passaggio. Se avesse avuto le nostre occasioni il Padova, probabilmente parleremmo di un 1-4, come è già capitato altre volte. Abbiamo nelle corde la capacità di creare occasioni, e anche quella di difendere bene, ma quel poco che lasciamo agli avversari ci penalizza a dismisura".

La nota conclusiva va alla classifica: "Avremmo voluto vincere ed essere fuori dalla zona rossa per tanti motivi, anche per accorciare sull'avversario e per tante cose che sarebbero servite per l'entusiasmo in vista di quello che ci aspetta, ma andiamo avanti".