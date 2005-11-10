Un Trento che si è goduto per un giorno e mezzo il primo posto della classifica del Girone A di Serie C, e che è ora invece secondo perché l'Union Brescia, quest'oggi, battendo il Renate ha operato il sorpasso. Al netto di ciò, è comunque un magic moment per la squadra guidata da Luca Tabbiani, che per l'anticipo del venerdì contro il Cittadella ha fatto registrare anche il sold out dello stadio 'Briamasco'.

La soddisfazione del presidente Giacca.

Al portale ildolomiti.it, ha così parlato il numero uno del club Mauro Giacca: "Siamo felici e contenti, consapevoli che non siamo invincibili e che, anche noi, come tutte le squadre nell'arco di una stagione, incontreremo momenti di difficoltà, che andranno gestiti con equilibrio e serenità. Il nostro è un gruppo forte e coeso a tutti i livelli, sia per quanto riguarda la dirigenza che nello spogliatoio e, dunque, non ci spaventano le criticità. Quando arriveranno le complicazioni, speriamo il più tardi possibile, le gestiremo con maturità". È poi espressa la grande soddisfazione per lo stadio pieno, la risposta del territorio è stata definita "incredibile".

Si tenterà la promozione in B? Intanto si pensa a gennaio.

Non manca infine una nota al calciomercato di gennaio: "Le valutazioni sui rinforzi spettano esclusivamente al direttore e all'allenatore. Se ci sarà una richiesta la valuteremo, ben felici - se necessario - di potenziare ulteriormente l'organico. La nostra è una rosa importante e, attenzione, i nostri più grandi acquisti si chiameranno Nicola Dalmonte e Marco Garetto, che rientreranno dai rispettivi infortuni".