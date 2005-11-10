Il Milan supera con un netto 5-1 il Frosinone al termine di una partita rimasta in equilibrio fino al 3-1. A sbloccarla è lo sfortunato autogol di Calvani, seguito dalg gol di Gonçalo Ramos. Masini riapre i giochi prima dell'intervallo, ma nella ripresa Jashari, Cissé e Pulisic chiudono definitivamente i conti. La squadra di Amorim interpreta la gara alla perfezione, rispettando un avversario coraggioso ma sfruttando con qualità e velocità ogni spazio concesso.

LE PAGELLE DEL MILAN

Maignan 6 - Nella prima mezzora il Frosinone gioca a viso aperto e con coraggio, sul gol non può nulla. Decisamente più tranquilla la ripresa.

Gila 7 - Ancora una volta il migliore del reparto. Gestisce alcuni palloni velenosi e fa uscire la squadra con personalità e tecnica. Non teme gli avversari nell'uno contro uno.

De Winter 6 - L'inizio non è semplicissimo, poi col passare dei minuti prende le misure e non si lascia saltare da Kvernadze.

Diawara 6,5 - Altra presenza da titolare, altra buona prestazione per il 20enne francese, sempre più affidabile anche giocando a 4 dietro. Dal 71' Pavlovic 6 - Entra nel momento più tranquillo e fa il suo.

Bartesaghi 6 - Ghedjemis è un cliente pericoloso ma lo limita bene. Un paio di scorribande pericolose, ma nell'ultimo passaggio difetta un po'. Dal 46' Jashari 7 - Al primo pallone toccato scarica una sassata che si insacca sotto la traversa, lasciando Palmisani di stucco. Poi tante giocate di qualità.

Musah 7 - Lucido, presente in ogni zona, con Amorim è rinato. Da mezzala e terzino il rendimento è sempre super. Dal 71' Estupinan 6 - Qualche minuto per il terzino, senza troppe sbavature.

Modric 7 - Primo tempo da ragazzino. Il Frosinone aggredisce alto e corre tantissimo, il 41enne recupera palloni ed è lucido quando deve servire i compagni. Nella ripresa va in surplace.

Rabiot 8 - Prestazione da uomo squadra assoluto, sembra che giochi solo per far segnare gli altri: può tirare ma preferisce il passaggio decisivo, come in occasione delle prime due reti. Fa quello che vuole lungo le praterie lasciate dai ciociari.

Moreira 7 - All'appello sul tabellino dei marcatori manca solo lui, ma è una spina nel fianco nella difesa del Frosinone con la sua velocità e l'asse con Rabiot funziona alla grande. Gli manca lucidità in un paio di occasioni.

Ramos 6,5 - Sembra l'ennesima partita maledetta per il portoghese: Calvani si fa autogol anticipandolo, poi spreca due buone occasioni. Alla terza, però, non sbaglia e scarta un cioccolatino regalato da Rabiot. Esce per un problema muscolare. Dal 51' Cisse 6,5 - Ottimo ingresso in campo, subito sul pezzo. E infatti trova il gol dopo meno di dieci minuti più altre giocate interessanti.

Pulisic 7 - I viaggi intercontinentali lo rendono meno brillante del solito, ma il suo nome nel tabellino c'è sempre. Il gol è una gemma: corsa di oltre 50 metri e scavetto a superare il povero Palmisani. Dall'81' Hutchinson s.v..

Allenatore: Ruben Amorim 7 - Accetta la sfida rispettando l'avversario, ben conoscendo la sua pericolosità. Il Milan soffre un po' all'inizio (prima mezzora molto equilibrata), poi trova gli spazi giusti e dilaga grazie alla velocità e la tecnica dei suoi uomini migliori.

LE PAGELLE DEL FROSINONE (a cura di Paolo Lora Lamia)

Palmisani 6 - Serataccia e non può essere altrimenti, per un portiere che subisce 5 gol. Non sono da segnalare però grossi errori da parte sua.

Cittadini 6 - Nonostante il giallo dopo poco più di mezz'ora, non si risparmia nelle chiusure dovendo spesso affrontare l'avversario di turno nell'uno contro uno. Alvini, comunque, non lo rischia nel secondo tempo.

Dal 46' Amey 4,5 - Secondo tempo da incubo per lui, che svetta in negativo per il pastrocchio con Terzic in occasione del quinto gol.

Calvani 4 - Partita da archiviare in fretta. Nei primi minuti, nel tentativo di anticipare Ramos su un cross di Rabiot, deposita nella sua porta. Buona reazione fino a fine primo tempo, poi ripresa dal film horror.

Monterisi 4,5 - Il tipo di partita e l'attacco che ha di fronte non sono certo comodi, ma non fa una piega come il resto del reparto. Regge fino all'intervallo, poi crolla.

Oyono 5 - Come l'altro esterno Tchato, non riesce a scatenarsi perché limitato dal suo avversario. Nel suo caso, si tratta di un intraprendente Bartesaghi e poi di Musah.

Calò 5,5 - Solita prova da mente del centrocampo, magari meno scintillante di altre volte ma comunque in diversi casi efficace.

Dal 76' El Azzouzi sv.

Masini 6,5 - Guerriero indomabile della mediana, che si fa vedere anche in area come quando segna il gol che tiene in gara i suoi (almeno fino a quando non si scatena il Milan nel secondo tempo).

Tchato 5 - Dover fronteggiare un Moreira in stato di grazia è un compito ostico per chiunque. Soffre, infatti, in più circostanze.

Dal 63' Terzic 5 - Il punteggio era già ampiamente compromesso, ma l'assist con cui dà il via libera a Pulisic, è da matita rossa.

Schmid 5,5 - Tra le linee va a fasi alterne, ma trova comunque il modo di innescare Masini nell'azione del 2-1. Molto più anonimo con il passare dei minuti.

Dal 74' Zerbin 6 - Più che entrare per dare una svolta, consente a un titolare come Schmid di risparmiare qualche minuto in campo.

Ghedjemis 5 - Il più in ombra del trio avanzato del Frosinone. Qualche spunto sulla destra e poco altro, in una prestazione senza momenti di svolta.

Kvernadze 6 - Agisce sul centro-sinistra, risultando - gol di Masini a parte - l'elemento che crea più patemi a Maignan e alla sua linea difensiva.

Dal 63' Birligea 5,5 - Entra in un momento critico della gara: davvero pochi i palloni toccati. Esce in anticipo per infortunio.

Allenatore: Alvini 5 - Il voto è per il risultato, perché prenderne 5 non può far piacere e certi aspetti della prova del Frosinone vanno migliorati. Detto questo, la sfrontatezza con cui si presenta a San Siro la dice lunga sulla bontà del lavoro che sta portando avanti.