Serie A, classifica aggiornata: l'Inter non tiene il passo, derby romano in vetta
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Simone Bernabei
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Oggi alle 22:53Serie A
autore Simone Bernabei
22.11.2026 22:53Serie A
L'Inter non risponde alle altre squadre di testa e sbatte contro l'Atalanta, in uno scoppiettante 4-4 arrivato a Bergamo nel posticipo della domenica
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L'Inter inciampa. In casa dell'Atalanta finisce 4-4, una partita che blocca i nerazzurri proprio nella giornata in cui tutte le altre squadre di vetta hanno trovato la vittoria. Col pareggio i nerazzurri restano al terzo posto alle spalle di Lazio e Roma, rispettivamente sopra di 3 e un punto. Per la Dea un punto buono più per l'entusiasmo che per la classifica, il tutto in attesa del posticipo di domani fra Monza e Fiorentina.
La classifica di Serie A aggiornata:
Lazio 32
Roma 30
Inter 29
Milan 27
Como 26
Juventus 21
Frosinone 20
Napoli 18
Bologna 18
Genoa 16
Cagliari 16
Atalanta 15
Torino 14
Lecce 10
Fiorentina 9*
Parma 8
Sassuolo 8
Monza 7*
Udinese 6
Venezia 6
* una partita in meno
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