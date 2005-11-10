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Atalanta, a breve la conferenza di mister Sarri post InterLive TMW
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Filippo Davide Di Santo
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Oggi alle 22:44Serie A
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22.11.2026 22:44Serie A
Le dichiarazioni in conferenza stampa dell'allenatore dell'Atalanta Maurizio Sarri dopo il match contro l'Inter a Bergamo
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22:44 – Maurizio Sarri, allenatore dell’Atalanta, ha commentato così in conferenza stampa il match contro l'Inter nel post gara. Tuttomercatoweb vi riporta le parole del tecnico presso la New Balace Arena.
Fonte: Inviato dalla New Balance Arena
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