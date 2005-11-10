Impossibile non accorgersi della crescita continua, costante, che Francesco Pio Esposito sta avendo sul campo in questa stagione. Un’evoluzione sottolineata dai gol, ma che riguarda un po’ tutto il suo modo di essere calciatore. Lo stare in campo, la personalità nel gestire partite sempre più pesanti e pure la scelta dei momenti della partita in cui accelerare e incidere. Con la straordinaria tripletta segnata all’Atalanta è a 6 gol in campionato, a cui aggiungerne uno in Champions e quelli noti con l’Italia.

Per lui offerte già nell'estate del 2025

L’infortunio di Lautaro gli ha spalancato le porte della titolarità e l’ex Spezia non sìè fatto pregare, facendo capire sempre più perché l’Inter aveva rifiutato per il suo cartellino qualcosa come 50 milioni di euro. Dopo il rientro in nerazzurro e il Mondiale per Club, già parecchie società si erano mosse per lui attirate dal poco spazio che idealmente l’Inter gli avrebbe potuto dare. L’Atalanta stessa ci aveva pensato. In Inghilterra si era mosso il Newcastle. Ma soprattutto il Napoli aveva mosso passi concreti per lui.

La scelta giusta dell'Inter

L’Inter non si è mai fatta venire dubbi, chiudendo la porta anche a proposte da 50 milioni di euro per un giocatore che la Serie A non l’aveva ancora mai vista. Oggi quel no assume un contorno più chiaro ed evidente, perché centravanti così sono materiale estremamente raro nel calcio non solo italiano. E allora l’interrogativo viene: oggi quanti soldi servirebbero per far traballare l’Inter e provare ad acquistare Pio Esposito?