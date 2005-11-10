Serie A, classifica aggiornata: il Milan tiene il punto, davanti vincono tutte
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Simone Bernabei
Simone Bernabei
Oggi alle 20:00Serie A
autore Simone Bernabei
22.11.2026 20:00Serie A
Tre punti fondamentali per il Milan contro il Frosinone, coi rossoneri che tengono il passo delle prima
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Il Milan tiene il passo di Lazio e Roma, in attesa dell’Inter. I rossoneri di Ruben Amorim spazzano via con un netto 5-1 il Frosinone, scavalcando il Como e portandosi a quota 27 a -5 dalla vetta. Tre punti pesantissimi per il Milan, visti anche i risultati delle altre contendenti ad un posto in Champions League.
La classifica di Serie A aggiornata:
Lazio 32
Roma 30
Inter 28*
Milan 27
Como 26
Juventus 21
Frosinone 20
Napoli 18
Bologna 18
Genoa 16
Cagliari 16
Atalanta 14*
Torino 14
Lecce 10
Fiorentina 9*
Parma 8
Sassuolo 8
Monza 7*
Udinese 6
Venezia 6
* una partita in meno
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