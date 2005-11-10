Serie C, si chiude la domenica della 15ª giornata. AlbinoLefffe "tennistico", vince il Perugia
Claudia Marrone
Nella serata di venerdì, si è alzato il sipario sulla 15ª giornata del campionato di Serie C, che, come di consueto, si concluderà poi nella serata di domani, con i posticipi del giorno.
Intanto, però, sono andati in archivio gli ultimi cinque confronti di questa domenica di terza serie, che hanno visto l'AlbinoLeffe dilagare contro il Desenzano: punteggio tennistico quello dei seriani, intanto che nell'altra gara del Girone A il Carpi trovava il pareggio contro la Dolomiti Bellunesi. Nel Girone B anche il Forlì riesce a strappare un punto alla Reggiana, trovando la rete del pari, mentre vince il Perugia il delicato confronto con la Sambenedettese. Successo anche per il Picerno, nel Girone C, sul Giugliano.
Di seguito il punto della situazione:
SERIE C - 15ª GIORNATA
GIRONE A
Già giocate
Trento-Cittadella 1-0
30' Maffei
Treviso-Pergolettese 1-0
55' [aut.] Ferrandino (P)
Folgore Caratese-Arzignano Valchiampo 2-1
8' Samotti (F), 84' Mattioli (A), 87' Spalluto (F)
Giana Erminio-Juventus Next Gen 1-3
34' Brugarello (J), 45' Quaggio (G), 66' Oboavwoduo (J), 82' Durmisi (J)
Pro Vercelli-Novara 1-1
38' Bertoli (P), 61' Zuppel (N)
Union Brescia-Renate 2-1
45' Rizzo Pinna (U), 82' Anelli (R), 89' Crespi (U)
Alcione Milano-Ospitaletto 3-1
9' e 33' Morselli (A), 73' Galuppini (O), 90'+8 Palombi (A)
Desenzano-Albinoleffe 1-6
13' Desogus (A), 31' [rig.] Santini (D), 45' Faggi (A), 60' Simonelli (A), 68' e 72' Sali (A), 84' Stanzani (A)
Dolomiti Bellunesi-Carpi 1-1
12' Beltaief (D), 83' [rig.] Casarini (C)
Lunedì 23 novembre
Ore 20.30 – Lecco-Lumezzane (diretta RaiSport)
Classifica: Union Brescia 34, Trento 33, Cittadella 32, Ospitaletto 25, Treviso 25, Arzignano Valchiampo 24, Lecco 21*, Alcione 21, Pergolettese 18, Pro Vercelli 18, AlbinoLeffe 17*, Juventus Next Gen 17, Lumezzane 16*, Novara 15, Carpi 15, Desenzano 14*, Giana Erminio 13, Renate 12, Folgore Caratese 12, Dolomiti Bellunesi 11
* una gara in meno
GIRONE B
Già giocate
Ostiamare-Atalanta U23 0-0
Vado-Latina 0-1
55' Sussi
Campobasso-Vis Pesaro 3-3
9' Giovannini (V), 16' [rig.] Di Paola (V), 30' Coccia (C), 72' Galeandro (C), 75' Di Paola (V) 80' Bifulco (C)
Pineto-Pescara 1-1
1' Forte (PI), 81' Parigi (PE)
Livorno-Ravenna 1-2
45' Tenkorang (R), 45'+5 Rabbi (R), 89' Aramu (L)
Pianese-Gubbio 3-1
39' Negri (P), 55' Fabrizi (P), 61' Tirelli (P), 80' Beretta (G)
Torres-Spezia 1-1
47' Masala (T), 53' Jimenez (S)
Forlì-Reggiana 1-1
17' Cavaliere (R), 87' Macri (F)
Sambenedettese-Perugia 1-4
32' Cisco (P), 58' Van Amersfoort (P), 72' Langella (P), 84' [rig.] Faggioli (S), 90'+2 [rig.] Cortesi (P)
Lunedì 23 novembre
Ore 20.30 – Grosseto-Guidonia Montecelio
Classifica: Spezia 39, Ravenna 35, Pescara 26, Torres 26, Grosseto 23*, Reggiana 22, Guidonia Montecelio 21*, Livorno 21, Latina 21, Campobasso 20, Perugia 20, Atalanta U23 19*, Pineto 18*, Pianese 16, Vado 16, Forlì 16, Ostiamare 11, Gubbio 11, Sambenedettese 10, Vis Pesaro 9
*una gara in meno
GIRONE C
Già giocate
Casertana-Salernitana 2-2
38' [aut.] Kontek (C), 71' Di Tacchio (C), 83' Villa (S), 90'+4 Vezzoni (C)
Audace Cerignola-Barletta 1-1
41' Meli (A), 82' Partipilo (B)
Inter U23-Potenza 2-1
17' Marello (I), 23' Selleri (P), 85' Agbonifo (I)
Monopoli-Cavese 1-0
56' Gioielli
Crotone-Cosenza 0-1
37' [aut.] Bashi (CR)
Savoia-Sorrento
30' Tumbarello (SA), 39' Nepi (SA), 64' Bernabeo (S)
Scafatese-Foggia 2-1
10' Brunet (S), 57' Volpicelli (S), 81' Bigonzoni (F)
Altamura-Casarano 1-1
10' Pacia (A), 18' Patierno (C)
Catania-Bari 0-0
Picerno-Giugliano 3-2
2' Pugliese(P), 30' e 61' Gemignani (P), 65' e 80' Balde (G), 90'+9 [rig.] Coppola (P)
Classifica: Potenza 35, Bari 27, Scafatese 24, Monopoli 23, Inter U23 23*, Sorrento 23, Catania 23, Picerno 22, Audace Cerignola 21*, Casertana 21, Casarano 19, Cavese 19, Barletta 19, Salernitana 19, Savoia 18, Altamura 17, Giugliano 16, Cosenza 16, Foggia 15*, Crotone 1*°
° penalizzato di 6 punti
*una gara in meno