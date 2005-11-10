Terza sconfitta consecutiva per il Foggia, che oggi ha sostanzialmente dimenticato di scendere in campo nel match contro la Scafatese, che si è imposta 2-1 al cospetto di una squadra che è apparsa spenta, senza anima. La classifica è ovviamente peggiorata, e parla adesso di penultimo posto, con il solo Crotone - penalizzato - alle spalle.

Parla solo Casella, ma le scuse bastano?

Unico volto rossonero a parlare nel post gara, come si legge su foggiacalciomania.com, il Direttore Sportivo Alex Casella: "Sono l’unico che parla a nome della società e chiedo scusa a tutta la piazza. Dico però che in questo momento non stiamo valutando la posizione del mister: sono venuto io a chiedere umilmente scusa e a dire che faremo le nostre valutazioni su tutti gli aspetti e ci confronteremo. Questa è la terza sconfitta consecutiva e chiaramente brucia, ma dobbiamo uscire da questo momento negativo, per il bene della piazza. A tutti noi dispiace per questa situazione, qualcosa deve cambiare. Dobbiamo guardarci dentro, valutare e capire che è arrivato il momento di dire basta a queste sconfitte".

Auteri dunque nuovamente confermato.

Come si evince dalle parole del Ds, anche per questa settimana, come era accaduto nella scorsa, l'allenatore Gaetano Auteri ha incassato la nuova fiducia del club. Ma si parla di riflessioni poi generali su diversi aspetti. Che il club si aspetti una mossa del trainer?