Roberto De Zerbi ha ritrovato equilibrio al Tottenham dopo un avvio di stagione complicato, ma le sue parole sul futuro hanno attirato l'attenzione. Intervenuto ai microfoni di Canal+, l'allenatore italiano ha infatti lasciato intendere di non immaginare una carriera ancora molto lunga nel mondo del calcio, nonostante un contratto con il club londinese valido fino al 2029.

"La vita non è solo calcio"

"Non penso di restare ancora tanti anni nel calcio. La tua vita finisce per essere concentrata tutta sul calcio, ma la vita non è solo questo", ha spiegato De Zerbi. L'ex tecnico del Marsiglia ha però precisato che il momento di fermarsi non è ancora arrivato: "Questo momento non è ancora arrivato. Per me allenare a questo livello è già un sogno".

"Conta la traccia umana che lasci"

De Zerbi ha raccontato di non misurare la propria carriera soltanto attraverso i titoli conquistati: "Non misuro i sogni dai trofei vinti, ma più dalla traccia umana che lasci". Un concetto legato al rapporto con le persone e al modo di vivere il proprio ruolo. "Voglio sempre rimanere me stesso, guardare le persone negli occhi. Anche quando sbaglio, perché commetto molti errori", ha aggiunto il tecnico del Tottenham. Parole che aprono una riflessione sul futuro, senza però indicare una decisione imminente.