Atalanta, Juric: "Gara dominata. Krstovic e Scamacca in panchina? Scelta tecnica"

Il tecnico dell’Atalanta Ivan Juric ha parlato ai microfoni di DAZN, dopo il match casalingo contro il Milan chiuso sull'1-1 e valido per la 9^ giornata di Serie A.

Ha visto un'intensità importante questa sera?

"L'Atalanta è stata il triplo del Milan stasera come intensità. Abbiamo dominato in lungo e in largo, dopo il gol loro c'è stata solo l'Atalanta. L'unica squadra che meritava di vincere siamo stati noi, abbiamo dominato su tutto. E' veramente un peccato, la squadra merita più punti ma se ci crediamo ci arriveremo".

Avete avuto pazienza per trovare le giocate, come quella del gol.

"Abbiamo fatto benissimo sia in fase di riconquista che nel possesso, creando situazioni per fare gol. Gara interpretata nel modo giusto, c'è dispiacere per non fare più punti ma sono convinto che ci sbloccheremo".

A che percentuale sta il miglior Lookman?

"Abbiamo forzato in tutte queste partite, facendolo giocare 90 minuti per fargli ritrovare la condizione. Sul campo è uno spettacolo, ha grande carica e sono contento per lui. Oggi grande partita e grande gol".

Quanta fiducia le dà questa serata?

"Spero tanto. Ora abbiamo recuperato tutti i giocatori e cominciamo ad essere competitivi. Tante partite stradominate, ma non siamo riusciti a vincerle. Speriamo di diventare più cinici e sono sicuro che con queste caratteristiche potremo fare veramente bene".

Come mai Krstovic e Scamacca in panchina?

"Scelta tecnica in base agli allenamenti".