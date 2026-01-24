Como ingordo, il Torino affonda al Sinigaglia: doppietta Douvikas, arriva il 4-0
Il Como dilaga al Sinigaglia, Douvikas trova la doppietta contro il Torino. Baturina riceve spalle alla porta, si gira e in un attimo serve nello spazio il greco che scarta Paleari: pallone in fondo alla rete, 4-0 dei lariani.
