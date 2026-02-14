Live TMW Atalanta, Krstovic: "Tre punti importanti, abbiamo accorciato sulla Champions"

20.08 - L'Atalanta supera il Como salendo al sesto posto in classifica grazie al 2-0 ottenuto a Roma in casa della Lazio. Tra pochi minuti il calciatore nerazzurro Nikola Krstovic interverrà in conferenza dalla sala stampa dello Stadio Olimpico. Segui la diretta testuale su TUTTOmercatoWEB

20.18 - È iniziata la conferenza stampa di Nikola Krstovic.

Cosa vi lascia questa partita?

"Siamo venuti qua per prendere punti, sapevamo che non sarebbe stato facile perché la Lazio ha giocatori forti. Abbiamo provato ad aggredire forte, nei primi 20 minuti abbiamo fatto fatica, poi abbiamo sistemato qualcosa e dopo il gol la partita è diventata più semplice. Volevamo vincere per accorciare sulla Champions, ora siamo a soli quattro punti di distanza e cercheremo di recuperare per la sfida di martedì".

Come state gestendo le rotazioni in attacco con l'arrivo di Raspadori?

"È un piacere avere questi attaccanti fortissimi, anche Giacomo ci dà una mano importante. Per noi l'importante è dare il massimo, sia chi gioca dall'inizio sia chi entra dalla panchina. Siamo tutti felici, stiamo dando il massimo e siamo in un buon momento".

Quanto questa partita potrà incidere nella doppia sfida di Coppa Italia?

"Ci sono due mesi per le partite di Coppa Italia, adesso abbiamo altre partite in testa e pensiamo solo alla Serie A e alla Champions. Ora dobbiamo pensare alla sfida di martedì in Champions, poi cerchiamo di vincere tante partite in Serie A per tornare in zona Champions. L'obiettivo è tornare tra le prime quattro, abbiamo un grande spirito e sono felice di giocare in questa squadra".

20.22 - È terminata la conferenza stampa di Nikola Krstovic.