Atalanta, Krstovic: "Speriamo che vinca il Napoli, vogliamo andare in Champions"

Nikola Krstovic, attaccante dell'Atalanta, ha parlato al termine della sfida ai microfoni di Dazn: "Siamo arrivati qui per fare tre punti, ora siamo a meno quattro. Speriamo che vinca il Napoli perchè noi vogliamo andare in Champions. Vogliamo andare avanti, lavoriamo tanto".

Hai fatto giocare bene la squadra, è così?

"E' la prima cosa, il gol poi arriva. Oggi non è arrivato, a me non interessa. Sarebbe stato importante fare il terzo gol perchè alla fine c'è il rischio. Ora recuperiamo per la gara con il Dortmund".

Ora vai a vedere Lautaro che se segna ti supera nel nuovo anno?

"No dai, non mi interessa. Lavoro per la squadra, ma a sto punto spero non segni".