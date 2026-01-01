Atalanta, Krstovic: "Speriamo che vinca il Napoli, vogliamo andare in Champions"
Nikola Krstovic, attaccante dell'Atalanta, ha parlato al termine della sfida ai microfoni di Dazn: "Siamo arrivati qui per fare tre punti, ora siamo a meno quattro. Speriamo che vinca il Napoli perchè noi vogliamo andare in Champions. Vogliamo andare avanti, lavoriamo tanto".
Hai fatto giocare bene la squadra, è così?
"E' la prima cosa, il gol poi arriva. Oggi non è arrivato, a me non interessa. Sarebbe stato importante fare il terzo gol perchè alla fine c'è il rischio. Ora recuperiamo per la gara con il Dortmund".
Ora vai a vedere Lautaro che se segna ti supera nel nuovo anno?
"No dai, non mi interessa. Lavoro per la squadra, ma a sto punto spero non segni".
