Castro e Odgaard fatti, Freuler, Orsolini e Lucumi lontani: il punto sui rinnovi in casa Bologna

Il Bologna continua a lavorare senza sosta sul fronte dei rinnovi di contratto. Quelli di Santiago Castro e Jens Odgaard sono stati annunciati nei giorni scorsi e sono sembrati una ventata d'aria fresca per l'ambiente rossoblu, che vive l'attesa per quanto riguarda altri casi decisamente più spinosi.

A partire da Remo Freuler, il cui contratto scadrà nel prossimo 30 giugno 2026. Come riporta il Corriere dello Sport oggi in edicola, Sartori ha parlato più volte anche con lo stesso Freuler oltre che con il suo agente, ma almeno fino ad ora non ha riscontrato alcuna apertura da parte del giocatore che, stando a quanto si legge, sarebbe deciso a chiedere una cifra superiore ai 2 milioni di euro per firmare.

C'è poi Riccardo Orsolini, il cui contratto scadrà nel 2027. Il Bologna è pronto a confermargli l'ingaggio di oggi (di poco inferiore ai 2 milioni) e ad alzargli i bonus, ma secondo il quotidiano non vorrebbe raggiungere la cifra chiesta dal giocatore, che sarebbe anche superiore a quella richiesta da Freuler.

Il Bologna poi non ha ancora deciso se allungare il contratto di Charalampos Lykogiannis, a scadenza il prossimo giugno. C'è infine John Lucumi, anche lui a scadenza nel 2027, come Orsolini, sul quale non si registrano buone nuove. Il rischio per Freuler, Orsolini e Lucumi è che si vada verso l'addio.