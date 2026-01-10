Atalanta, Palladino: "Dovevamo chiudere prima la gara, bisogna essere più cinici"

Raffaele Palladino, tecnico dell'Atalanta, analizza ai microfoni di Sky Sport la vittoria per 2-0 sul Torino: "Sono molto soddisfatto, alla squadra ho detto che volevo una prestazione di carattere e grande personalità. Ho visto la mentalità giusta e una squadra che si è anche divertita, sono molto orgoglioso dei ragazzi perché hanno fatto una grande prestazione. Il rammarico è quello di non aver fatto il secondo gol, nel secondo tempo potevamo subirlo ma sono felice per tutti, anche per Pasalic che ha fatto un gol molto bello. Dobbiamo continuare con questa fame, possiamo fare un percorso molto bello insieme".

Il calendario potrebbe darvi una mano?

"Le partite più difficili sono proprio queste: il Pisa è temibile in casa, sappiamo le qualità del Parma. Sono le partite che determinano i campionati e lo spirito dell'Atalanta deve essere sempre questo, solo così possiamo continuare a risalire. In questi due mesi i ragazzi stanno danno tanto, lavorano e difendono da squadra vera. Stiamo raggiungendo risultati importanti e sono davvero felice".

La condizione fisica è cresciuta?

"Sì, è cresciuta da quando sono arrivato: abbiamo usato una metodologia diversa, alla squadra ho chiesto di andare forte anche se abbiamo avuto poco tempo per allenarci perché avevamo tante partite. Abbiamo alzato l'intensità degli allenamenti, che era quello che serviva, però possiamo essere più cinici e questa partita ci insegna che vanno chiuse prima perché poi può succedere di tutto".

Questa Atalanta può segnare ancora più gol?

"Ci sto lavorando, credo che le occasioni le stiamo creando. Ci dovremo preoccupare se così non fosse. Ovvio che mancano giocatori importanti come Kossounou, Bellanova e Lookman che è un giocatore importante che ci porta gol. Scamacca è rientrato oggi ma nell'ultima partita non c'era. Abbiamo bisogno di tutti, devo trovare gol anche da altre zone di campo, ad esempio dai quinti: oggi Zappacosta ha preso il palo, Bernasconi può essere ancora più pericoloso. Possiamo ancora migliorare questo aspetto".