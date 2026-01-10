Atalanta, Palladino incorona Zalewski: "È sottovalutato, in pochi come lui. Deve migliorare..."

Il tecnico dell’Atalanta Raffaele Palladino è intervenuto ai microfoni di Dazn nel post partita della sfida contro il Torino, vinto per 2-0. Queste le sue parole iniziando dal record di punti dopo 9 partite: “Sono contento ma i record non mi interessano, la cosa importante è che la squadra abbia vinto”.

Per 11 volte siete andarti in vantaggio, per 8 volte avete vinto e 3 pareggiato

“Nel primo tempo siamo stati perfetti. Ho visto la squadra divertirsi, attaccare e difendere insieme, pressare alto il Torino. Abbiamo avuto diverse occasioni per raddoppiare ma quando lasci queste partite in bilico può succedere di tutto in Serie A. Nel secondo tempo loro hanno alzato la pressione ma ci siamo difesi bene, da squadra, senza soffrire troppo. Siamo felici, era importante vincere questa partita”.

Zalewski ha fatto una partita straordinaria, gli manca qualche gol…

“Zare è un ragazzo che mi sorprende di giorno in giorno per la sua applicazione. E’ un ragazzo sottovalutato, che può ancora crescere e che sta interpretando benissimo url quello ruolo. Più sta tra le linee meglio è, da quinto è sprecato. Sa stare dentro al campo e non ci sanno stare in tanti, sa usare il destro e il sinistro, gli manca la cattiveria di far gol. Sono sicuro che crescerà ancora”.

Cosa c’era in quell’abbraccio con Pasalic?

“C’era tutto l’amore che proviamo per lui. Abbiamo sofferto la perdita che ha avuto. E’ un pezzo di cuore della squadra e stasera abbiamo corso insieme a lui per fargli far gol. Se lo meritava”.

Dalla Coppa d’Africa una buona e una cattiva notizia: Kossonou torna a Bergamo, Lookman va avanti…

“Kossonou adesso rientra ma noi tifiamo per la vittoria in Coppa d’Africa per Lookman. Chi è qui sta facendo bene. Dobbiamo contare così, stiamo facendo una scalata davvero importante”.