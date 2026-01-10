Atalanta, Percassi glissa su Giovane: "Numericamente siamo abbondanti in tutte le zone"

Il direttore generale dell'Atalanta Luca Percassi ha parlato ai microfoni di Dazn prima della partita contro il Torino. Queste le sue parole: "Nell’ultimo periodo abbiamo fatto ottime gare, ma conta sempre la gara successiva. Stasera abbiamo una squadra che ha fatto bune gare e sarà difficile”

Giovane può essere un profilo interessante?

“Numericamente siamo abbondanti in tutte le zone. Non abbiamo necessità vera. Valuteremo tutte le opportunità che il mercato può portare. Aspettiamo anche il recupero di alcuni infortunati e di quelli in coppa d’africa”

Ha imparato il turco per le voci del Fenerbahce su Lookman?

“Ancora non l’ho imparato… (ride, ndr)”.