Atalanta, Percassi annuncia: "Accordo verbale con l'Atletico per Lookman"

Intervenuto ai microfoni di DAZN, l'AD dell'Atalanta Luca Percassi ha così parlato dei temi più caldi di casa nerazzurra, dall'essere ancora in corsa su tre fronti alla situazione legata alla cessione di Ademola Lookman all'Atletico Madrid: "Sarà un mese impegnativo, ma vuol dire che stiam facendo bene perché poter giocare tre competizioni è significativo. Siamo soddisfatti dell'operazione Lookman, abbiamo degli accordi verbali raggiunti ci saranno i tempi per formalizzare. I movimenti in attacco? Pensavamo fosse giusto far questo e non contiamo di fare altro".