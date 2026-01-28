Atalanta, Percassi: "Su Raspadori opportunità di mercato, ora valutiamo eventuali uscite"

L'amministratore delegato dell'Atalanta, Luca Percassi, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport prima della sfida dell'ottava giornata di Champions League contro l'Union Saint-Gilloise.

Il dirigente nerazzurro ha affrontato diversi temi, dal momento della stagione alle dinamiche di mercato, con particolare attenzione alla situazione di Lookman e all'acquisto recente di Raspadori. Percassi ha spiegato le strategie della società in vista della chiusura della sessione invernale, confermando la volontà di mantenere l'attaccante nigeriano in rosa e aprendo a possibili valutazioni su chi ha trovato meno spazio in questa prima parte di stagione.

Tra questa partita di Champions, il Como e la Juventus in Coppa Italia vi giocate una buona fetta della vostra stagione. Come vi preparate a questo trittico?

"Sono tutte partite importanti, ma dobbiamo pensare a stasera. Sarà una partita sicuramente molto complicata. Speriamo di fare bene."

Due settimane fa, quando è arrivato Raspadori, molti associarono il suo acquisto a un'eventuale partenza di Lookman. Si sente di escludere che se ne andrà? Ci rimarrà fino a fine stagione?

"L'arrivo di Raspadori è stata un'opportunità di mercato che non presupponeva l'uscita di Lookman. Noi siamo contenti che Giacomo abbia scelto l'Atalanta, è un giocatore importante. Lo è altrettanto Ademola che stasera torna a essere titolare e deve continuare a far bene".

Al di là di Lookman, può esserci un'uscita di qualcuno che magari sta giocando un po' di meno adesso? Sulemana, ad esempio? Si parla di proposte dall'estero. Può essere questo il momento per far giocare qualcuno di più altrove?

"Inevitabilmente, essendo una rosa lunga, qualche giocatore purtroppo, anche se magari immeritatamente, ha avuto meno spazio. Dopo questa partita parleremo nuovamente con il direttore D'Amico e il mister, faremo delle valutazioni e se è il caso, di fronte a delle offerte interessanti, valuteremo ma con grande calma".