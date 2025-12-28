Atalanta, Percassi: "Palestra? Normale che sia appetito, ma per ora nulla di concreto"

Luca Percassi, amministratore delegato dell'Atalanta, è stato intervistato da DAZN a pochi minuti dal big match contro l'Inter.

Rimpianti per non aver scelto subito Palladino?

"No, il calcio è fatto di scelte. C'è stato un momento della stagione con Juric nel quale serviva entusiasmo e Palladino l'ha portato. Siamo consapevoli che dobbiamo ancora migliorarci, lui ha la grande responsabilità di continuare a fare bene con la squadra".

Qual è la vera dimensione di questa Atalanta?

"Questa è una stagione che ci vede super protagonisti in Champions, dove il cammino è eccezionale mentre in campionato siamo stati altalenanti. Noi come società dobbiamo investire in giocatori e infrastrutture, restare competitivi anche in Europa non è semplice ma questa è una rosa con qualità importanti. Dobbiamo continuare su questa strada migliorando però il rendimento in campionato, al quale teniamo molto".

Impossibile che Palestra si sposti già a gennaio?

"Non è un tema all'ordine del giorno, è un ragazzo che abbiamo visto crescere con noi ed è normale che sia appetito per età e prestazioni, nel momento in cui ci fosse qualcosa di concreto lo valuteremo ma al momento non c'è nulla. Siamo contenti che stia facendo bene, Marco è un esempio del lavoro del nostro settore giovanile".