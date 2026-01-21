Atalanta, pranzo UEFA con i dirigenti dell'Athletic: presente anche Luca Percassi
Nelle ore antecedenti al calcio d’inizio della settima giornata della League Phase di Champions League, l’Atalanta ha accolto i delegati dell’Athletic Club e della UEFA per il consueto incontro Fair Play, momento istituzionale che scandisce ogni tappa del cammino europeo.
Confermandosi luogo di riferimento per l’ospitalità e il dialogo che accompagnano ogni appuntamento continentale, il Main Restaurant dello stadio ha fatto da cornice all’incontro tra le delegazioni.
A guidare l’accoglienza dell’Atalanta è stato il gruppo di vertice composto dall'Amministratore Delegato Luca Percassi, il Direttore Generale Corporate Andrea Fabris, il Direttore Commerciale e Marketing Romano Zanforlin e il Segretario Generale e UEFA Main Contact Marco Semprini.
A rappresentare l’Athletic Club erano presenti il Presidente Jon Uriarte, il Segretario del Consiglio di Amministrazione Jon Salinas, il Direttore del Consiglio di Amministrazione Ibon Naberan, il membro del Board Ignacio Urigen e il Segretario Generale Juan Ignacio Añibarro.
Per la UEFA sono intervenuti il delegato Tibor Vámos, accompagnato del Venue Director Aleks Stolfa e dal VOBM David Gallego.
