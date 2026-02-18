TMW
Atalanta, ripresa degli allenamenti a Dortmund: seduta mattutina. Nel pomeriggio il rientro
TUTTO mercato WEB
L'Atalanta è tornata al lavoro dopo il ko del Signal Iduna Park di Dortmund: seduta al mattino proprio in Germania per la squadra di Palladino: di “scarico” per i giocatori impiegati con un buon minutaggio ieri sera; allenamento completo, invece, per tutti gli altri, ad eccezione di Raspadori e De Ketelaere. Per entrambi solo terapie.
Per domani il programma prevede una seduta mattutina, ovviamente a Zingonia, dopo il rientro in Italia di squadra e staff.
Altre notizie Serie A
Juventus al fianco di Kelly: "L'odio razziale non ha posto nel calcio: creiamo un ambiente più sicuro"
Editoriale di Fabrizio Biasin Bastoni, Kalulu, La Penna, Rocchi, Rrahmani, Allegri, Rabiot, Nico Paz, Di Francesco, Malen: una raffica di domande al maledetto mondo del calcio
Le più lette
3 Disastro Juve in Turchia, Balzarini: "Errori banali ma Di Gregorio non colpevole tutte fucilate imparabili"
Ora in radio
13:00Maracanã live!
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Bonanni, Garbo, Orlando, Bucchioni, Bezzi, Rampulla.
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Bonanni, Garbo, Orlando, Bucchioni, Bezzi, Rampulla.
17:00A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Primo piano
Comolli risponde a Marotta, poi la Juve crolla: Istanbul è un incubo. Spalletti deve fare come… Allegri
Serie A
Juventus al fianco di Kelly: "L'odio razziale non ha posto nel calcio: creiamo un ambiente più sicuro"
Serie B
Sudtirol, il presidente Comper: "Pohjanpalo toglie a chiunque il sonno. Playoff? Testa alla salvezza"
Serie C
Pronostici
Calcio femminile