Pobega rinnova col Bologna, il ranking UEFA non sorride alle italiane: le top news delle 13

Juventus in apprensione per le condizioni fisiche di Gleison Bremer. Il difensore brasiliano, uscito ieri durante il primo tempo della sfida di Champions League tra i bianconeri e il Galatasaray in Turchia, è arrivato da pochi minuti al J Medical per sottoporsi ad accertamenti dopo il problema muscolare accusato nella gara persa poi dalla Juve per 5-2. Il difensore è arrivato al arrivato al J Medical al bordo della sua auto prima di pranzo, per sottoporsi alle visite che daranno i primi risultati già nel pomeriggio di oggi.

Il martedì di Champions League non avvicina l’Italia al quinto posto in Champions League nella prossima stagione. È il bilancio dell’aggiornamento del ranking stagionale UEFA (determinante in tal senso) dopo le prime gare degli spareggi, che hanno visto i ko di Atalanta e Juventus. Resta ovviamente ferma al quinto posto l’Italia: si avvicina la Francia, ma era inevitabile dato l’incrocio tra Paris Saint-Germain e il Monaco. La Ligue 1, che ha già una squadra in meno in corsa e ne perderà ovviamente di sicuro almeno una, non ha comunque grosse chance di sorpasso. Si allontanano invece la Germania (grazie al successo del Borussia Dortmund) e la Spagna (vince il Real Madrid), che precedono la Serie A e hanno ottime possibilità di continuare a farlo in vista di fine stagione: la Bundesliga, in particolare, si appresta a mettere la freccia per superare il Portogallo.

Tommaso Pobega rinnova col Bologna. Il club rende ufficiale una notizia praticamente certa già da qualche ora, ovvero la permanenza del centrocampista classe '99 in rossoblù: "Il Bologna Fc 1909 comunica di avere esercitato l’opzione per l’acquisizione definitiva di Tommaso Pobega dall’AC Milan: il centrocampista ha sottoscritto un contratto fino al 30 giugno 2028, con opzione per la stagione successiva".